В Иране сообщили, что командующий КСИР Каани жив

Информационное агентство Mehr распространило сведения о том, что командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани жив и здоров, и даже присутствовал на публичных мероприятиях в Тегеране.
Ранее в издании The New York Times появилась публикация, основанная на информации от анонимных источников, в которой утверждалось, что Исмаил Каани, командир спецподразделения «Аль-Кудс», был ликвидирован в результате удара, нанесенного израильскими вооруженными силами.
В прошлом году, в сентябре, после сообщений о смерти лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, с Каани временно была утеряна связь. Однако, спустя некоторое время, глава «Аль-Кудс» вновь появился на публике.