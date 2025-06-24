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В Иране сообщили, что командующий КСИР Каани жив

Информационное агентство Mehr распространило сведения о том, что командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани жив и здоров, и даже присутствовал на публичных мероприятиях в Тегеране.

Информационное агентство Mehr распространило сведения о том, что командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани жив и здоров, и даже присутствовал на публичных мероприятиях в Тегеране.

Ранее в издании The New York Times появилась публикация, основанная на информации от анонимных источников, в которой утверждалось, что Исмаил Каани, командир спецподразделения «Аль-Кудс», был ликвидирован в результате удара, нанесенного израильскими вооруженными силами.

В прошлом году, в сентябре, после сообщений о смерти лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, с Каани временно была утеряна связь. Однако, спустя некоторое время, глава «Аль-Кудс» вновь появился на публике.

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