Ветер сорвал флаг Украины в Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, с самого высокого флагштока. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Видео также появилось в телеграм-каналах.
На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сначала разовал полотнище, а затем сорвал его с флагштока и унес. Куда улетел флаг — не известно.
Инцидент с украинским флагом произошел в день выступления Зеленского на саммите НАТО в Гааге, 24 июня.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился историческому факту о том, что русские и украинцы — один народ. Выступая перед бундестагом, политик заявил, что Россия новой волной ударов по Украине якобы показала, что сейчас не готова к миру.