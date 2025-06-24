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Ветер сорвал флаг Украины в родном городе Зеленского в день его выступления на саммите НАТО

Ветер сорвал флаг Украины в Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, с самого высокого флагштока.

Ветер сорвал флаг Украины в Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, с самого высокого флагштока. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Видео также появилось в телеграм-каналах.

На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сначала разовал полотнище, а затем сорвал его с флагштока и унес. Куда улетел флаг — не известно.

Инцидент с украинским флагом произошел в день выступления Зеленского на саммите НАТО в Гааге, 24 июня.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился историческому факту о том, что русские и украинцы — один народ. Выступая перед бундестагом, политик заявил, что Россия новой волной ударов по Украине якобы показала, что сейчас не готова к миру.

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