Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белая кепка и развязанные шнурки: вот в каком виде Трамп приземлился в Нидерландах

Трамп прибыл в Гаагу в костюме с развязанными шнурками и кепкой USA.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вышел из самолета, который приземлился в аэропорту Схипхол в Нидерландах после 19:30 по местному времени (20:30 по МСК), в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками. Трансляцию его выхода из воздушного судна вела телерадиокомпания NOS.

У трапа американского самолета Трампа уже ждал его черный бронированный лимузин, у которого даже есть имя «The Beast», что в переводе с английского означает «Зверь». Сообщается, что 47-й лидер США из аэропорта поедет на ужин с мировыми лидерами, который будет проходить в резиденции королевской семьи Нидерландов Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.

Фото выхода Трампа из самолета REUTERS.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп допустил возможность встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге 24−25 июня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше