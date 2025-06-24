Белая кепка и развязанные шнурки: вот в каком виде Трамп приземлился в Нидерландах

Президент США Дональд Трамп вышел из самолета, который приземлился в аэропорту Схипхол в Нидерландах после 19:30 по местному времени (20:30 по МСК), в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками. Трансляцию его выхода из воздушного судна вела телерадиокомпания NOS.
У трапа американского самолета Трампа уже ждал его черный бронированный лимузин, у которого даже есть имя «The Beast», что в переводе с английского означает «Зверь». Сообщается, что 47-й лидер США из аэропорта поедет на ужин с мировыми лидерами, который будет проходить в резиденции королевской семьи Нидерландов Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.
Фото выхода Трампа из самолета REUTERS.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп допустил возможность встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге 24−25 июня.