Белая кепка и развязанные шнурки: вот в каком виде Трамп приземлился в Нидерландах

У трапа американского самолета Трампа уже ждал его черный бронированный лимузин, у которого даже есть имя «The Beast», что в переводе с английского означает «Зверь». Сообщается, что 47-й лидер США из аэропорта поедет на ужин с мировыми лидерами, который будет проходить в резиденции королевской семьи Нидерландов Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.