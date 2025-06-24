Лавров прилетел в Туркмению с официальным визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Туркмению, его самолет приземлился в аэропорту Ашхабада, пишет ТАСС.
Сообщается, что министра встретил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее на брифинге сообщила, что в Туркмении у Лаврова состоятся переговоры с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым и зампредседателя кабмина, главой МИД страны Рашидом Мередовым.
Ранее сообщалось, что Бердымухамедов поставил Россию на первое место среди союзников государства и отметил, что взаимоотношения со страной носят стратегический характер.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше