Лидеры России и Белоруссии провели телефонный разговор

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Соответствующая информация была размещена в Telegram-канале «Пул первого», принадлежащем пресс-службе президента Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что общение между Путиным и Лукашенко носит регулярный характер. Он также добавил, что в ближайшем будущем запланирована их личная встреча. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о том, передавал ли Минск информацию о встрече белорусского лидера с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине.
В сети появилась информация о том, что Александр Лукашенко подготовил особый подарок для Владимира Путина. Белорусский лидер остановил свой выбор на продукции компании «Молочный мир».