Лидеры России и Белоруссии провели телефонный разговор

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что общение между Путиным и Лукашенко носит регулярный характер. Он также добавил, что в ближайшем будущем запланирована их личная встреча. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о том, передавал ли Минск информацию о встрече белорусского лидера с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине.