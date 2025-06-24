Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президентов Беларуси и России состоялся вечером 24 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
За время длительной беседы Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили целый ряд тем.
В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку — продолжение реализации совместных проектов и программ.
Основательно обсудили президенты также региональную проблематику и муждународную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.
Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске. -0-