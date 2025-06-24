CNN: разведка считает, что удары США не уничтожили ядерные объекты Ирана

Согласно предварительной оценке разведки, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. «Эта якобы оценка абсолютно неверна», — цитирует CNN пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.
Однако, продолжает телеканал, данная оценка была подготовлена Разведывательным управлением Министерства обороны (РУМО) США и основана на анализе, проведенном Центральным командованием ВС США после американских ударов. Запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены, а центрифуги в основном «не повреждены», сообщил собеседник телеканала. «По оценке [РУМО], США отбросили их назад максимум на несколько месяцев», — добавил источник. Анализ ущерба, нанесенного ядерным объектам, и влияния ударов на ядерную программу Ирана продолжается и может измениться по мере поступления новых данных, подчеркивает CNN.
По словам Ливитт, данная оценка разведсообщества «была засекречена, но все равно ее передал CNN анонимный неудачник» из разведывательного сообщества. Она назвала утечку «явной попыткой унизить президента [США Дональда] Трампа».
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана (в Фордо, Натанзе и Исфахане). Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По информации властей США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.
По заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.