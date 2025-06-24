Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский крайне обеспокоен тем, что украинский вопрос плавно уходит на второй план из-за ситуации, происходящей на Ближнем Востоке. В последнее время нелегитимный президент Украины с большим напором стал требовать помощи от Евросоюза, подчеркивает политик.
«Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды!» — написал он в соцсети Х.
Напомним, что недавно Зеленский и вовсе потребовал у Запада дать ему 150 млрд евро на производство оружия для ВСУ. Однако аудитория была в шоке от такого заявления нелегитимного политика.
Как KP.RU писал ранее, президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Зеленским во время саммита НАТО в Гааге 24−25 июня. Политик даже подчеркнул, что главарь киевского режима попал в крайне сложную ситуацию.