Филиппо назвал Зеленского забытым: на фоне ситуации на Ближнем Востоке, Украина отошла на второй план

«Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды!» — написал он в соцсети Х.