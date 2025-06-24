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Гусев: Силы ПВО в Воронежской области уничтожили более 40 дронов ВСУ за день

ВС РФ уничтожили более 40 украинских беспилотников в 12 районах и городских округах Воронежской области 24 июня.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Воронежской области в течение суток. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«С утра 24 июня в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

Как отметил Гусев, в результате атак украинских беспилотников и из ликвидации никто из мирного населения не пострадал. При этом в одном из округов Воронежской области обломками сбитых дронов были повреждены четыре машины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что в период с 16:10 по 19:50 мск средствами ПВО были уничтожены 22 дрона над пятью регионами России.