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Лукашенко и Путин провели длительный разговор, осудив ситуации на Ближнем Востоке и Украине

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине 24 июня.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в длительном разговоре, который состоялся 24 июня, во вторник, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся этим вечером», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что главы государства во время длительной беседы успели обсудить целый ряд тем. В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, белорусско-российскую союзную повестку (речь идет про продолжение реализации совместных проектов и программ).

Президенты Беларуси и России во время телефонного разговора основательно обсудили региональную проблематику, а также международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

В телеграм-канале добавили, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились более подробно обсудить все имеющиеся вопросы во время встречи, которая в ближайшее время состоится в Минске.

Напомним, что около десяти глав государств приедут в Минск на саммит ЕАЭС 26 и 27 июня.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что умеют делать белорусы.

Тем временем спецпосланник Трампа по Украине Келлог высказался о встрече с Лукашенко в Минске.

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