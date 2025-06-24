В Херсонской области успешно уничтожены беспилотники ВСУ

Губернатор Владимир Сальдо сообщил об интенсивной атаке на Херсонскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. По его словам, несколько дронов были успешно перехвачены и уничтожены.
При этом в Пензенской области введён в действие план «Ковёр», ограничивающий воздушное пространство до полуночи. Губернатор Олег Мельниченко уведомил об этом население.
Такжe в Саратовской области объявлена угроза атаки дронов. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
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