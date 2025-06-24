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Посол Франции де Ривьер: соглашений по ядерному зонтику страны пока нет

Эммануэль Макрон весной призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Посол Франции в России Николя де Ривьер в комментарии относительно идеи президента Эммануэля Макрона о распространении французского «ядерного зонтика» на Евросоюз, сообщил об отсутствии каких-либо конкретных соглашений по этому поводу.

«Это, прежде всего, предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договорённостей нет», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Ранее весной текущего года президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам утверждал, что Россия якобы представляет угрозу для Франции, в связи с чем призвал к началу дебатов о возможности использования французского ядерного арсенала для обеспечения безопасности всего Европейского союза.

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