Посол Франции де Ривьер: соглашений по ядерному зонтику страны пока нет

Посол Франции в России Николя де Ривьер в комментарии относительно идеи президента Эммануэля Макрона о распространении французского «ядерного зонтика» на Евросоюз, сообщил об отсутствии каких-либо конкретных соглашений по этому поводу.
«Это, прежде всего, предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договорённостей нет», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Ранее весной текущего года президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам утверждал, что Россия якобы представляет угрозу для Франции, в связи с чем призвал к началу дебатов о возможности использования французского ядерного арсенала для обеспечения безопасности всего Европейского союза.