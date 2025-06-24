Посол Франции де Ривьер: соглашений по ядерному зонтику страны пока нет

Ранее весной текущего года президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам утверждал, что Россия якобы представляет угрозу для Франции, в связи с чем призвал к началу дебатов о возможности использования французского ядерного арсенала для обеспечения безопасности всего Европейского союза.