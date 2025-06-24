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Гэллоуэй посоветовал Карлу III пересчитать ложки после визита Зеленского

Зеленский встретился с королем Великобритании 23 июня.

Источник: Аргументы и факты

Встреча Владимира Зеленского с королем Карлом III в Виндзорском замке стала поводом для шутки британского политика Джорджа Гэллоуэя.

«Надеюсь, вы проверили наличие столовых приборов после его визита», — написал Гэллоуэй в своем аккаунте в социальной сети X*.

Напомним, что Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с британским премьером Киром Стармером. В рамках своего визита он также встретился с королем. Как заявил сам Зеленский, основной целью его встреч было обсуждение «вопросов обороны Украины и усиления давления на Россию».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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