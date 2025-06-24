В стратегии национальной безопасности Великобритании говорится, что Соединенное Королевство должно активно готовиться к возможной войне на своей территории, в том числе в условиях потенциального военного конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Такая угроза, как отмечается в документе, назрела впервые за многие годы.
Специальная военная операция (СВО) на Украине также упоминается в стратегии, а Россия называется страной, которая якобы несет угрозу всему континенту.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился историческому факту о том, что русские и украинцы — один народ. Выступая перед бундестагом, политик заявил, что Россия новой волной ударов по Украине якобы показала, что сейчас не готова к миру.