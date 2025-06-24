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В Британии призвали готовиться к возможной войне

В стратегии национальной безопасности Великобритании говорится, что Соединенное Королевство должно активно готовиться к возможной войне на своей территории, в том числе в условиях потенциального военного конфликта.

В стратегии национальной безопасности Великобритании говорится, что Соединенное Королевство должно активно готовиться к возможной войне на своей территории, в том числе в условиях потенциального военного конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Такая угроза, как отмечается в документе, назрела впервые за многие годы.

Специальная военная операция (СВО) на Украине также упоминается в стратегии, а Россия называется страной, которая якобы несет угрозу всему континенту.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился историческому факту о том, что русские и украинцы — один народ. Выступая перед бундестагом, политик заявил, что Россия новой волной ударов по Украине якобы показала, что сейчас не готова к миру.

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