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Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Минске

Президенты РФ и Белоруссии пообщались по телефону.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин 24 июня провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, стороны обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

«В ходе разговора рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении.

Также главы двух стран обсудили международную и региональную проблематику и договорились продолжить обмен мнениями во время визита Путина в Минск.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Белоруссии 27 июня, этот визит будет его ближайшей зарубежной поездкой.

Отметим, саммит Евразийского экономического союза пройдет в белорусской столице 26−27 июня.

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