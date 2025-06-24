Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Минске

Российский лидер Владимир Путин 24 июня провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, стороны обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
«В ходе разговора рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении.
Также главы двух стран обсудили международную и региональную проблематику и договорились продолжить обмен мнениями во время визита Путина в Минск.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин посетит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Белоруссии 27 июня, этот визит будет его ближайшей зарубежной поездкой.
Отметим, саммит Евразийского экономического союза пройдет в белорусской столице 26−27 июня.