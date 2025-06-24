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Губернатор Русских: В Ульяновской области отражена атака восьми дронов ВСУ

МЧС по региону фиксирует все сообщения местных жителей и продолжает мониторить ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 24 июня, отразили атаку восьми украинских БПЛА на территориях четырех муниципалитетов Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

«По оперативным данным МЧС, отражены атаки восьми вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет», — подчеркнул глава области.

Русских также рассказал общественности, что МЧС по региону фиксирует все сообщения местных жителей и продолжает мониторить ситуацию.

Как KP.RU писал ранее, в Воронежской области средства ПВО уничтожили в течение суток более 40 беспилотников ВСУ, заявил глава региона Александр Гусев. В результате атаки киевских боевиков никто из мирного населения не пострадал.

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