Губернатор Русских: В Ульяновской области отражена атака восьми дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, 24 июня, отразили атаку восьми украинских БПЛА на территориях четырех муниципалитетов Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.
«По оперативным данным МЧС, отражены атаки восьми вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет», — подчеркнул глава области.
Русских также рассказал общественности, что МЧС по региону фиксирует все сообщения местных жителей и продолжает мониторить ситуацию.
Как KP.RU писал ранее, в Воронежской области средства ПВО уничтожили в течение суток более 40 беспилотников ВСУ, заявил глава региона Александр Гусев. В результате атаки киевских боевиков никто из мирного населения не пострадал.