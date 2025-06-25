Экс-посол Антонов заявил о необходимости РФ показать силу США

«Американцы понимают только силу. Всю нашу конструктивность они берут, кладут в карман, смотрят на тебя такими бездушными стеклянными глазами, говорят, что еще дашь? Поэтому я твердо убежден, что надо сделать все для того, чтобы мы были сильными, мощными, и тогда нас будут уважать в мире», — сказал он.