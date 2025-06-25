«Американцы понимают только силу. Всю нашу конструктивность они берут, кладут в карман, смотрят на тебя такими бездушными стеклянными глазами, говорят, что еще дашь? Поэтому я твердо убежден, что надо сделать все для того, чтобы мы были сильными, мощными, и тогда нас будут уважать в мире», — сказал он.
Экс-посол Антонов заявил о необходимости РФ показать силу США
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Американцы понимают только силу, России надо ее демонстрировать. Об этом заявил бывший посол РФ в Вашингтоне, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Анатолий Антонов в эфире проекта «Центральный канал» в «VK Видео».