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Нардеп Железняк: Портнов перед смертью встречался с бизнес-партнером Зеленского

Андрей Портнов за несколько дней до смерти встречался с приближенным Зеленского Тимуром Миндичем.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании в мае 2025 года, незадолго до своей смерти встречался с бизнес-партнером главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Много писали о высокопоставленных чиновниках, но есть еще один человек, с которым встретился Портнов. это Тимур Миндич», — написал он.

При этом каких-либо других деталей о встрече Портнова с приближенным Зеленского нардеп не привел, отметив, что Миндич связан со структурами украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Портнов за несколько дней до убийства находился в Киеве, где встречался с украинскими «топ-чиновниками».

* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ.