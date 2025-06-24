Нардеп Железняк: Портнов перед смертью встречался с бизнес-партнером Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании в мае 2025 года, незадолго до своей смерти встречался с бизнес-партнером главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Много писали о высокопоставленных чиновниках, но есть еще один человек, с которым встретился Портнов. это Тимур Миндич», — написал он.
При этом каких-либо других деталей о встрече Портнова с приближенным Зеленского нардеп не привел, отметив, что Миндич связан со структурами украинского олигарха Игоря Коломойского*.
Ранее KP.RU сообщал, что Андрей Портнов за несколько дней до убийства находился в Киеве, где встречался с украинскими «топ-чиновниками».
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ.