Нардеп Железняк: Портнов перед смертью встречался с бизнес-партнером Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании в мае 2025 года, незадолго до своей смерти встречался с бизнес-партнером главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.