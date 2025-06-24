В Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте страны

Боде подчеркнул, что впервые в истории Нидерландов главе иностранного государства предоставили возможность выступить перед законодателями. По его мнению, парламент должен заниматься исключительно внутренними вопросами, не подвергаясь внешнему давлению. Политик расценил решение властей как знак присоединения страны к «военной риторике», отметив, что даже лидеры ключевых союзников Нидерландов ранее не получали подобной привилегии.