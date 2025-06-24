Названы причины, по которым Зеленского не пригласили на саммит НАТО

Стали известны причины, по которым главу киевского режима не пригласили для участия в саммите НАТО, который проходит в Гааге. Против его присутствия выступили Турция, Венгрия, Словакия и США, так как лидеры этих стран отказались сидеть с ним за одним столом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в СМИ.
«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — объяснил он.
Ранее «МК» писал, что НАТО, как считает венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, впервые недвусмысленно показала, что вопрос о членстве Украины снят с повестки дня.