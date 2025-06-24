Белый дом раскритиковал публикацию о провале ударов США по ядерным объектам Ирана

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала публикацию телеканала CNN, в которой со ссылкой на источники в разведке утверждалось о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам. В заявлении, размещенном в социальной сети X, пресс-секретарь назвала эти сведения «совершенно неверными».