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Белый дом раскритиковал публикацию о провале ударов США по ядерным объектам Ирана

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала публикацию телеканала CNN, в которой со ссылкой на источники в разведке утверждалось о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт резко раскритиковала публикацию телеканала CNN, в которой со ссылкой на источники в разведке утверждалось о неэффективности американских ударов по иранским ядерным объектам. В заявлении, размещенном в социальной сети X, пресс-секретарь назвала эти сведения «совершенно неверными».

Левитт подчеркнула, что соответствующий доклад имел гриф «совершенно секретно» и его утечка стала результатом действий «анонимного неудачника низкого уровня» из разведывательного сообщества. По ее словам, публикация CNN представляет собой сознательную попытку подорвать авторитет президента Дональда Трампа и принизить достижения американских военных, успешно выполнивших задачу по сдерживанию иранской ядерной программы.

Особое внимание пресс-секретарь обратила на то, что материал подготовлен тем же журналистом CNN, который ранее подвергал сомнению подлинность данных с ноутбука Хантера Байдена. В администрации расценили это как свидетельство предвзятости телеканала.

Ранее Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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