Небензя заявил о нарушении США и Израилем норм ДНЯО: «прямое и опаснейшее посягательство»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что шаги США и Израиля представляют собой грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия и ущемляют законные права Ирана на развитие мирной атомной энергетики.
«Действия Соединенных Штатов и Израиля представили собой прямое и опаснейшее посягательство на авторитет ДНЯО, в частности на гарантированное статьей 4 договора право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях», — заявил Небензя во время заседания СБ ООН.
Накануне Небензя предупредил, что мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. Тогда постпред заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали мнение международного сообщества, осуществив авиаудары по иранским ядерным объектам. Эти ночные действия американской стороны были совершены без каких-либо провокаций.