Небензя заявил о нарушении США и Израилем норм ДНЯО: «прямое и опаснейшее посягательство»

«Действия Соединенных Штатов и Израиля представили собой прямое и опаснейшее посягательство на авторитет ДНЯО, в частности на гарантированное статьей 4 договора право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях», — заявил Небензя во время заседания СБ ООН.