Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых до 1 ноября 2025 года

Ранее Путин подписал указ об изменении порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплачивать «коммуналку» можно до 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ, вступит в силу с 1 марта 2026 года. По мнению авторов инициативы, перенос сроков связан с тем, что значительная часть населения получает заработную плату в период с 12 по 15 число месяца.