Путин поручил улучшить налоговую систему для самозанятых до 1 ноября 2025 года

Поручение дано по итогам встречи российского лидера с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 13 мая 2025 года. В тексте документа указано, что правительству Российской Федерации поручено провести анализ эффективности эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», оценить случаи привлечения работодателями лиц, применяющих данный режим с целью оптимизации налогообложения, а также представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учётом срока завершения эксперимента.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик.
Ранее Путин подписал указ об изменении порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь оплачивать «коммуналку» можно до 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ, вступит в силу с 1 марта 2026 года. По мнению авторов инициативы, перенос сроков связан с тем, что значительная часть населения получает заработную плату в период с 12 по 15 число месяца.