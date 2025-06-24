ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожья, пропал свет

Вооружённые силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего были повреждены несколько объектов и частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроэнергии. ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона, в результате чего пострадали несколько сооружений», — отметил он в своём Telegram-канале.
Балицкий добавил, что энергетические бригады уже находятся на месте происшествия и оперативно приступили к восстановлению электроснабжения.
«Специалисты работают в усиленном режиме», — подчеркнул губернатор.
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