Ричмонд
+37°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожья, пропал свет

Вооружённые силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего были повреждены несколько объектов и частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Вооружённые силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего были повреждены несколько объектов и частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроэнергии. ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона, в результате чего пострадали несколько сооружений», — отметил он в своём Telegram-канале.

Балицкий добавил, что энергетические бригады уже находятся на месте происшествия и оперативно приступили к восстановлению электроснабжения.

«Специалисты работают в усиленном режиме», — подчеркнул губернатор.

Ранее Южный военный суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на главу Крыма.