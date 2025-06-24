Стало известно о неожиданной встрече советника Януковича перед смертью

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов незадолго до своей смерти провел встречу с партнером главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельцем компании «Квартал 95» Тимуром Миндичем. Встреча состоялась в Киеве, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Много писали о высокопоставленных чиновниках, но есть еще один человек, с которым встретился Портнов. И это не то чтобы чиновник, но человек, близкий к власти: это Тимур Миндич», — отметил он.
Железняк не привел подробностей встречи. Ранее сообщалось, что Миндич является «кошельком» Зеленского. СМИ писали, что огромные средства, выделенные из бюджета Незалежной на строительство фортификаций, были выведены через подставные конторы, которые связаны как с Зеленским, так и с Миндичем.
Портнова застрелили в пригороде Мадрида в мае этого года. По одной из версий, который обнародовал блогер Анатолий Шарий, экс-советник собирался раскрыть компромат на Зеленского и его режим.
Ранее «МК» писал, что Портнов перед смертью встречался с Зеленским и главой офиса его Андреем Ермаком в Киеве.