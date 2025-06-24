США больше не будут помогать Израилю в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон прекращает военную поддержку Тель-Авива в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома.
По данным издания, американский лидер подчеркнул, что вооруженные силы США «выполнили необходимые задачи». Источник утверждает, что, несмотря на недовольство, Нетаньяху согласился с решением Трампа перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
Параллельно администрация США возобновила контакты с Ираном: спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, призвав Тегеран к возобновлению переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что Белый дом раскритиковал публикацию о провале ударов США по ядерным объектам Ирана.