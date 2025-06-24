США больше не будут помогать Израилю в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон прекращает военную поддержку Тель-Авива в конфликте с Ираном. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Белого дома.