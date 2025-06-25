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Орбан рассказал, почему Зеленский отсутствует на совещаниях саммита НАТО в Гааге

На саммите НАТО в Гааге исключили участие главаря киевского режима Владимира Зеленского в рабочих дискуссиях. Такое решение связано с нежеланием представителей США, Турции, Словакии и Венгрии вести диалог с экс-комиком в рамках альянса. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя отсутствие Зеленского на заседаниях.

Источник: Life.ru

«Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идёт о НАТО», — заявил Орбан.

При этом венгерский лидер выразил готовность видеть Зеленского на саммите Европейского союза, который пройдёт 26−27 июня в Брюсселе, сразу после встречи НАТО. Однако Орбан подтвердил отрицательное отношение к возможному вступлению Украины в оба объединения.

А ранее стало известно, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Возможность неформальной встречи между ними не исключается, но на официальных мероприятиях их стараются рассаживать в разных частях зала.

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