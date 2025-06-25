Орбан рассказал, почему Зеленский отсутствует на совещаниях саммита НАТО в Гааге

«Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идёт о НАТО», — заявил Орбан.
При этом венгерский лидер выразил готовность видеть Зеленского на саммите Европейского союза, который пройдёт 26−27 июня в Брюсселе, сразу после встречи НАТО. Однако Орбан подтвердил отрицательное отношение к возможному вступлению Украины в оба объединения.
А ранее стало известно, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Возможность неформальной встречи между ними не исключается, но на официальных мероприятиях их стараются рассаживать в разных частях зала.