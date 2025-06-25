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МАГАТЭ подтвердило разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило серьезные разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило серьезные разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси в интервью Fox News заявил, что три ключевых объекта получили значительные повреждения.

Наиболее серьезный ущерб, по словам Гросси, зафиксирован на объекте в Натанзе, где находится центр обогащения урана. «Очень важный зал с центрифугами получил критические повреждения, включая подземные сооружения», — отметил он. В Исфахане, где расположен крупный исследовательский комплекс, также зарегистрированы масштабные разрушения.

Третий объект — в Фордо — был лучше защищен, однако, как подчеркнул глава МАГАТЭ, применение глубоко проникающих боеприпасов привело к «очень значительному ущербу». Хотя инспекторы пока не получили доступа внутрь, данные мониторинга указывают на серьезные последствия авиаударов.

Ранее сообщалось, что США больше не будут помогать Израилю в конфликте с Ираном.

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