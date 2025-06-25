МАГАТЭ подтвердило разрушения на иранских ядерных объектах после ударов США

Наиболее серьезный ущерб, по словам Гросси, зафиксирован на объекте в Натанзе, где находится центр обогащения урана. «Очень важный зал с центрифугами получил критические повреждения, включая подземные сооружения», — отметил он. В Исфахане, где расположен крупный исследовательский комплекс, также зарегистрированы масштабные разрушения.