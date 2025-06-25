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Небензя: РФ предложила СБ ООН обновленный проект резолюции по Ближнему Востоку

В Совбезе ООН представили обновленный проект резолюции по эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил о внесении в Совет Безопасности пересмотренного варианта резолюции, подготовленного совместно с Китаем и Пакистаном. Документ направлен на достижение стабильного и долгосрочного режима прекращения огня.

«Большая ответственность в этом смысле лежит на Совете Безопасности, который обязан принять необходимые меры. Именно на это нацелен предложенный Россией совместно с китайскими и пакистанскими партнерами проект резолюции Совета Безопасности», — отметил постпред.

РФ предложила членам СБ ООН обновленный проект резолюции с целью обеспечить устойчивый характер прекращения огня на Ближнем Востоке.

Накануне Небензя раскритиковал политику США и Израиля, назвав ее неприемлемым нарушением международных договоренностей о нераспространении. При это он подчеркнул, что шаги обеих стран ущемляют права Ирана на развитие мирной атомной энергетики.

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