Трамп избежал импичмента за атаку Ирана

Резолюция об импичменте президенту США Дональду Трампу не нашла поддержки в Палате представителей и была заблокирована. Она была вынесена на рассмотрения после удара ВВС Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана.
В поддержку документа выступили порядка 80 членов палаты. При этом блокировку поддержало более 340 представителей.
Инициатором резолюции выступил конгрессмен от Демократической партии Элом Грин. По его мнению, Трамп применил силу против другого государства без согласования своих действий с Конгрессом.
Грин также утверждал, что глава Белого дома злоупотребил своей властью. При этом, считает он, прямой угрозы для США не было, чтобы прибегать к атакам на Иран.
Ранее «МК» писал, что Трамп в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон прекращает военную поддержку Тель-Авива в конфликте с Ираном.