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Путин дал поручение правительству разработать меры по трудоустройству инвалидов

В России ведётся работа по совершенствованию мер поддержки инвалидов при трудоустройстве. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом стало известно из опубликованного во вторник перечня поручений по итогам встречи с членами общественной организации «Деловая Россия», прошедшей 13 мая в Москве.

Источник: Life.ru

В документе подчёркивается необходимость анализа взаимодействия служб занятости и работодателей. Особое внимание уделяется сопровождению инвалидов в период адаптации на новом месте работы. Российский лидер ожидает конкретных предложений по повышению эффективности существующих мер.

«Правительству РФ совместно с общероссийской общественной организацией “Деловая Россия”: проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте и при необходимости представить предложения по повышению эффективности мер, направленных на трудоустройство инвалидов, в том числе мер по их закреплению на рабочих местах», — говорится в документе.

Путин также поручил подготовить предложения по совершенствованию налоговой системы для самозанятых граждан до 1 ноября 2025 года. Основная цель инициативы — анализ текущей эффективности специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и предотвращение его использования для оптимизации налогообложения работодателями. Ответственными за реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава «Деловой России» Алексей Репик.