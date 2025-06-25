Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные расходы НАТО за 10 лет выросли на триллион долларов

«Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние 10 лет благодаря вам, президент Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед. Теперь они увеличатся еще на триллионы долларов», — заявил Рютте, имея в виду план поднять целевой порог военных расходов НАТО с 2% ВВП сейчас до 5% к 2035 году.

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные расходы НАТО за последние 10 лет выросли на триллион долларов и вскоре увеличатся «еще на триллионы», заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая с речью на торжественном приеме для участников саммита НАТО, организованном королем Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит НАТО открывается в Гааге на фоне раскола между странами. Каких решений ожидать?

«Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние 10 лет благодаря вам, президент Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед. Теперь они увеличатся еще на триллионы долларов», — заявил Рютте, имея в виду план поднять целевой порог военных расходов НАТО с 2% ВВП сейчас до 5% к 2035 году. Это решение должно быть принято 25 июня на саммите в Гааге.

Королевский прием стал первым официальным мероприятием этого саммита и единственным его событием, на которое приглашен Владимир Зеленский. Основная рабочая программа встречи лидеров НАТО запланирована на 25 июня и будет состоять из одного пленарного заседания, рассчитанного на три часа. Таким образом, за всю дискуссию о повышении военных расходов у каждого из 32 участников саммита будет примерно по 5,5 минуты на выступление.

Впрочем, Рютте ранее уже дал понять, что никакой дискуссии на саммите не планируется, поскольку итоговое заявление с решением о повышении военных расходов было полностью согласовано еще в понедельник. Лидерам стран НАТО будет лишь дана возможность его подписать и сделать несколько политических заявлений. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше