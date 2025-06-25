Военные расходы НАТО за 10 лет выросли на триллион долларов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные расходы НАТО за последние 10 лет выросли на триллион долларов и вскоре увеличатся «еще на триллионы», заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая с речью на торжественном приеме для участников саммита НАТО, организованном королем Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС.
Саммит НАТО открывается в Гааге на фоне раскола между странами. Каких решений ожидать?
«Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние 10 лет благодаря вам, президент Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед. Теперь они увеличатся еще на триллионы долларов», — заявил Рютте, имея в виду план поднять целевой порог военных расходов НАТО с 2% ВВП сейчас до 5% к 2035 году. Это решение должно быть принято 25 июня на саммите в Гааге.
Королевский прием стал первым официальным мероприятием этого саммита и единственным его событием, на которое приглашен Владимир Зеленский. Основная рабочая программа встречи лидеров НАТО запланирована на 25 июня и будет состоять из одного пленарного заседания, рассчитанного на три часа. Таким образом, за всю дискуссию о повышении военных расходов у каждого из 32 участников саммита будет примерно по 5,5 минуты на выступление.
Впрочем, Рютте ранее уже дал понять, что никакой дискуссии на саммите не планируется, поскольку итоговое заявление с решением о повышении военных расходов было полностью согласовано еще в понедельник. Лидерам стран НАТО будет лишь дана возможность его подписать и сделать несколько политических заявлений. -0-