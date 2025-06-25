Военные расходы НАТО за 10 лет выросли на триллион долларов

«Военные расходы НАТО выросли на триллион долларов за последние 10 лет благодаря вам, президент Трамп. Благодаря тому, что вы толкали нас вперед. Теперь они увеличатся еще на триллионы долларов», — заявил Рютте, имея в виду план поднять целевой порог военных расходов НАТО с 2% ВВП сейчас до 5% к 2035 году. Это решение должно быть принято 25 июня на саммите в Гааге.