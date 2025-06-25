Орбан: за одним столом с Зеленским отказались сидеть представители четырех стран

«Мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — подчеркнул Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). В национальных интересах Венгрии, по мнению Орбана, не состоять ни в каком интеграционном сообществе с Украиной.