Германии грозит дефицит бюджета в 144 млрд евро

Как отмечает издание, действующая коалиция разрешила ослабить бюджетные правила только для оборонных расходов, сохранив ограничения для других статей. Это создает сложности для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, что может привести к жесткому выбору между военными нуждами и экономическим развитием страны.