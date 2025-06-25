Германии грозит дефицит бюджета в 144 млрд евро

Правительство Германии столкнулось с угрозой масштабного бюджетного дефицита, который к 2029 году может достичь 144 миллиардов евро. Согласно конфиденциальному документу министерства финансов, опубликованному Handelsblatt, основными причинами стали планы по масштабным инвестициям в бундесвер и промышленность.
Внутренний меморандум Минфина, направленный другим ведомствам, указывает на необходимость покрытия «потребности в действии» — разницы между запланированными расходами и доходами. В 2027 году этот разрыв оценивается в 22 млрд евро, а к 2029 году суммарный дефицит может составить 144 млрд евро.
Ситуацию усугубляет необходимость с 2028 года ежегодно выплачивать около 9 млрд евро по долгам, накопленным во время пандемии COVID-19, когда были временно приостановлены ограничения «долгового тормоза».
Как отмечает издание, действующая коалиция разрешила ослабить бюджетные правила только для оборонных расходов, сохранив ограничения для других статей. Это создает сложности для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов, что может привести к жесткому выбору между военными нуждами и экономическим развитием страны.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте страны.