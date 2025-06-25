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Антонов призвал Россию показать силу, чтобы США поняли «свой язык»

Экс-посол Антонов заявил о необходимости РФ показать силу для США.

Источник: Комсомольская правда

Экс-посол России в США Анатолий Антонов в интервью для проекта «Центральный канал» заявил, что США признают исключительно язык силы, и подчеркнул необходимость демонстрации российской мощи.

«Американцы понимают только силу. Всю нашу конструктивность они берут, кладут в карман, смотрят на тебя такими бездушными стеклянными глазами, говорят, что еще дашь?» — подчеркнул Антонов.

Он также добавил, что России необходимо «сделать все», чтобы раскрыть свои потенциал и мощь. По словам Антонова, тогда Россия достигнет всеобщего уважения в мире.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что страна намерена продолжить развивать собственные вооруженные силы как гарантию собственного суверенитета. Так, в рамках оборонной стратегии предполагается дальнейшее укрепление Вооруженных Сил. Особое внимание будет уделено повышению боевого потенциала всех видов и родов войск.