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Над Россией уничтожены 22 беспилотника

Во вторник вечером, 24 июня, российское Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над территориями российских регионов.

Во вторник вечером, 24 июня, российское Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над территориями российских регионов.

«С 21:15 до 22:40 по московскому времени средствами ПВО были сбиты и перехвачены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинского производства: 12 из них — над Белгородской областью, четыре — над Татарстаном, два — над Ульяновской областью, а также по одному БПЛА — над Белгородской, Саратовской, Брянской областями и Республикой Крым», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, сообщается, что падение одного из беспилотников в Таганроге на стадионе «Форт Арена» вызвало пожар на крыше сооружения.

Сообщалось о массированной атакибеспилотниками на Херсонскую область.

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