Над Россией уничтожены 22 беспилотника

Во вторник вечером, 24 июня, российское Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над территориями российских регионов.
«С 21:15 до 22:40 по московскому времени средствами ПВО были сбиты и перехвачены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинского производства: 12 из них — над Белгородской областью, четыре — над Татарстаном, два — над Ульяновской областью, а также по одному БПЛА — над Белгородской, Саратовской, Брянской областями и Республикой Крым», — говорится в официальном заявлении.
Кроме того, сообщается, что падение одного из беспилотников в Таганроге на стадионе «Форт Арена» вызвало пожар на крыше сооружения.
Сообщалось о массированной атакибеспилотниками на Херсонскую область.