Стармер, Макрон и Мерц договорились о шагах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Гааге лидеры Великобритании, Франции и Германии согласовали единую позицию по ключевым международным вопросам. Как следует из заявления канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, особое внимание было уделено необходимости дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке.
«Лидеры обсудили нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Они сошлись во мнении, что сейчас — время для дипломатии и для того, чтобы Иран вернулся за стол переговоров», — говорится в коммюнике.
Политики также обсудили украинский кризис, подчеркнув важность усиления давления на Россию через новые санкционные меры.
Относительно ситуации в секторе Газа Стармер вновь охарактеризовал гуманитарную обстановку как катастрофическую, призвав все стороны конфликта к немедленному прекращению огня.
Ранее сообщалось, что Германии грозит дефицит бюджета в 144 млрд евро.