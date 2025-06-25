Путин поручил кабмину изучить предложения бизнеса о возврате зарубежных компаний

Правительство должно до 1 июля рассмотреть предложения бизнеса по порядку согласования сделок, в результате которых лица из недружественных стран смогут получить в собственность или пользование активы для ведения предпринимательской деятельности в России.
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров изучить инициативы российских предпринимателей относительно условий возвращения иностранных компаний на российский рынок. Соответствующее распоряжение глава государства дал по итогам встречи с представителями «Деловой России».
В документе отмечается, что правительство должно проработать порядок согласования сделок (операций), при которых представители недружественных государств приобретают недвижимость для бизнеса, а также получают право распоряжаться акциями, долями в уставных капиталах и иными правами, позволяющими влиять на управление компаниями и условия их деятельности.
Отчет об исполнении поручения необходимо представить до 1 июля.
Ранее Путин подчеркнул, что иностранные фирмы обладали значительными преференциями на российском рынке, что затрудняло развитие отечественного бизнеса. Однако после ухода зарубежных компаний российские производители заняли освободившиеся ниши. По мнению президента, если возвращение иностранных игроков не отвечает интересам страны, следует искать основания для отказа.
Некоторые российские предприниматели и госкорпорации выступают против возвращения западных компаний. Так, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о недоверии к западным IT-компаниям и сомнительности их возвращения.
В то же время председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что иностранный бизнес уходил под политическим давлением и не желал покидать Россию. По его мнению, возвращение возможно лишь при изменении внешнеполитической ситуации.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что компании смогут вернуться на рынок при определённых условиях, в частности если они продолжали работать через дочерние структуры или ушли под давлением властей других стран.