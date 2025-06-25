Путин поручил кабмину изучить предложения бизнеса о возврате зарубежных компаний

В документе отмечается, что правительство должно проработать порядок согласования сделок (операций), при которых представители недружественных государств приобретают недвижимость для бизнеса, а также получают право распоряжаться акциями, долями в уставных капиталах и иными правами, позволяющими влиять на управление компаниями и условия их деятельности.