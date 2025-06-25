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Украинский «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 1,37 млрд долларов

Нафтогаз Украины официально потребовал от российского Газпрома выплаты 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе.

Нафтогаз Украины официально потребовал от российского Газпрома выплаты 1,37 миллиарда долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. Об этом сообщается в заявлении украинской компании, опубликованном на ее официальном сайте.

Сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа согласно соглашению 2019 года, штрафные санкции за невыполнение обязательств, а также компенсацию судебных издержек.

«Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных “Нафтогазом”», — говорится на сайте компании.

Ранее сообщалось, что Германии грозит дефицит бюджета в 144 млрд евро.