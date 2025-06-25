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Трамп опубликовал личную переписку с Рютте с откровением по Европе

Президент США Дональд Трамп обнародовал линчую переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где тот говорит о высокой плате Европы за членство в альянсе.

Президент США Дональд Трамп обнародовал линчую переписку с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где тот говорит о высокой плате Европы за членство в альянсе. Скриншот сообщения глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

«Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% ВВП. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — следует из сообщения Рютте.

В ходе саммита НАТО, который проходит в Гааге, Рютте отмечал, что европейские члены блока должны существенно увеличить траты на оборону. Озвучивалась цифра в 3,5% именно на вооружения и еще 1,5% на инфраструктуру НАТО.

В качестве основного аргумента для повышения расходов на оборону традиционно распространяется избитый нарратив: «российская угроза». Ранее Рютте дерзко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории».

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