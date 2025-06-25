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Зеленского поставили подальше от Трампа на общем фото с саммита НАТО

На саммите НАТО в Гааге во время общей фотосессии участников Владимира Зеленского разместили значительно дальше от президента США Дональда Трампа.

На саммите НАТО в Гааге во время общей фотосессии участников Владимира Зеленского разместили значительно дальше от президента США Дональда Трампа.

Израиль и Иран объявили о прекращении взаимных обстрелов — наступило время мира, но насколько оно будет долгим, пока неизвестно.

СМИ отметили, что американский лидер занял почти центральное место в первом ряду, тогда как Зеленский оказался значительно правее во втором ряду.

Сам Зеленский ранее заявлял, что не уверен в своей поездке на саммит 24−25 июня и намерен принять решение в последний момент.

Аналитики считают, что на саммите НАТО в Гааге Украина вряд ли получит новые обещания по помощи или поставкам вооружений.

По информации СМИ, организаторы мероприятия стараются держать Зеленского и Трампа на расстоянии друг от друга, учитывая ограниченную способность американского президента концентрировать внимание. Такая стратегия была выбрана после недавнего саммита G7, который Трамп покинул раньше запланированного времени.

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