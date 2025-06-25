Нидерланды подтвердили продолжение военной поддержки Украины

Он подчеркнул, что учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке и её влияние на безопасность Европы, отказаться от помощи Украине невозможно. Велдкамп отметил, что поддержка будет осуществляться как в военной, так и в гражданской сферах. По его словам, почти все политические партии в стране разделяют эту позицию, что обеспечивает преемственность помощи после выборов.