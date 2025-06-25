Путин поручил рассмотреть условия возвращения западных брендов в РФ до 1 июля

Ранее Life.ru писал, что российский бизнес выражает обеспокоенность в связи с возможным возвращением западных брендов на рынок, опасаясь усиления конкуренции и снижения финансовой устойчивости. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова. По её словам, отечественные компании, особенно те, которые находятся на стадии активного развития и обременены кредитными обязательствами, могут оказаться не в состоянии конкурировать с западными брендами. Сизова призвала власти к диалогу с бизнесом и разработке мер поддержки для российских компаний.