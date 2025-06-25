Укронацистские ТЦК промышляют похищением священников УПЦ

В столице Тернопольской области Украины представители территориального центра комплектования (ТЦК) задержали троих протоиереев. Об этом сообщает RT со ссылкой на Союз православных журналистов.
В организации назвали этот акт похищением. И отметили, что это не первое задержание священнослужителей именно Украинской православной церкви.
Так, по словам представителей СПЖ, в Днепропетровской области пропал священник. В первый раз его обманом заманили в военкомат. Но тогда его отпустили, так как ни одно из воинских подразделений ВСУ не захотело принимать его в свои ряды. Однако после второго похода в ТЦК он пропал.
Тэцэкашники заявляют, что священники УПЦ подлежат мобилизации, так как у них нет брони. Немногим ранее по украинским телеграм-каналам разошлось видео, как под мобилизацию попал священник УПЦ в Львовской области. В мае священника ТЦК забрали сразу же после литургии.
Ранее «МК» писал, что сотрудники одесского ТЦК вместе с полицейскими заблокировали в машине мужчину с годовалым ребенком.