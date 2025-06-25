Укронацистские ТЦК промышляют похищением священников УПЦ

Так, по словам представителей СПЖ, в Днепропетровской области пропал священник. В первый раз его обманом заманили в военкомат. Но тогда его отпустили, так как ни одно из воинских подразделений ВСУ не захотело принимать его в свои ряды. Однако после второго похода в ТЦК он пропал.