Сержант Радислав Хугаев посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в Мариуполе

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву посмертно. 33-летний уроженец Южной Осетии погиб в марте 2022 года во время боев за Мариуполь, спасая своих товарищей.
Согласно официальным данным, 27 марта 2022 года группа Хугаева попала в засаду. Когда двое бойцов получили ранения, сержант оказал им первую помощь, организовал отход подразделения, а затем совершил героический поступок. Достав осетинский флаг, он вышел вперед, ведя огонь по противнику и отвлекая внимание на себя. Это позволило бойцам перегруппироваться, дождаться подкрепления и контратаковать.
В указе президента особо отмечены «мужество и героизм», проявленные сержантом Хугаевым при исполнении воинского долга. Его подвиг стал одним из символов сопротивления российских военных в ходе специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Ростовскую область пострадал стадион и склад.