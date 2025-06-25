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Сержант Радислав Хугаев посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в Мариуполе

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву посмертно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации сержанту Радиславу Хугаеву посмертно. 33-летний уроженец Южной Осетии погиб в марте 2022 года во время боев за Мариуполь, спасая своих товарищей.

Согласно официальным данным, 27 марта 2022 года группа Хугаева попала в засаду. Когда двое бойцов получили ранения, сержант оказал им первую помощь, организовал отход подразделения, а затем совершил героический поступок. Достав осетинский флаг, он вышел вперед, ведя огонь по противнику и отвлекая внимание на себя. Это позволило бойцам перегруппироваться, дождаться подкрепления и контратаковать.

В указе президента особо отмечены «мужество и героизм», проявленные сержантом Хугаевым при исполнении воинского долга. Его подвиг стал одним из символов сопротивления российских военных в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Ростовскую область пострадал стадион и склад.

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