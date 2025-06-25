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Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

БУДАПЕШТ, 25 июн — РИА Новости. В итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о «необратимом пути» Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: AP 2024

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляцию вел телеканал М1.

Министр объяснил, что «членство Украины в НАТО было бы равносильно Третьей мировой войне, а мы этого очень не хотим».

Сийярто также сообщил, что главы МИД стран НАТО на заседании «не приняли никакого решения относительно Украины, ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще».

Накануне вечером венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что Североатлантический альянс стремится сделать итоговую декларацию этой встречи краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

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