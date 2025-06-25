Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляцию вел телеканал М1.