Сийярто заявил, что в документе саммита НАТО нет слов об Украине в альянсе

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляцию вел телеканал М1.
Министр объяснил, что «членство Украины в НАТО было бы равносильно Третьей мировой войне, а мы этого очень не хотим».
Сийярто также сообщил, что главы МИД стран НАТО на заседании «не приняли никакого решения относительно Украины, ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще».
Накануне вечером венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.
Саммит НАТО проходит в Гааге