Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит тешиться надеждами на скорое вступление Украины в Евросоюз, так как если это случится, то ЕС будет немедленно втянут в прямой конфликт с Россией. Такую позицию Зеленскому озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Европейский союз был основан ради мира и процветания входящих в него государств. Если принять в ЕС страну, находящуюся в состоянии войны с Россией, то он немедленно будет втянут в конфликт. Напрасно ожидать, что какое-либо из государств-членов пойдет на такой риск», — отметил он.
Это послание, которое было опубликовано Орбаном в соцсети Х, он адресовал не только Зеленскому. Его должны услышать председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
По словам венгерского премьера, эта троица и другие еврочиновники регулярно упрекают его за то, что он методично выступает против скоро принятия Украины в Евросоюз. Свою позицию он будет отстаивать и на саммите ЕС, который запланирован на 26−27 июня в Брюсселе.
Ранее «МК» писал, что стали известны причины, по которым главу киевского режима не пригласили для участия в саммите НАТО, который проходит в Гааге. Против его присутствия выступили Турция, Венгрия, Словакия и США, так как лидеры этих стран отказались сидеть с ним за одним столом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.