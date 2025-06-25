Орбан обломал мечты Зеленского о вступлении Украины в ЕС

По словам венгерского премьера, эта троица и другие еврочиновники регулярно упрекают его за то, что он методично выступает против скоро принятия Украины в Евросоюз. Свою позицию он будет отстаивать и на саммите ЕС, который запланирован на 26−27 июня в Брюсселе.