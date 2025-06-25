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Союзники по НАТО готовят «кампанию лести» Трампу для увеличения помощи Украине

На предстоящем саммите НАТО лидеры стран-союзников могут использовать успешные удары США по иранским ядерным объектам как рычаг давления на президента Дональда Трампа с целью увеличения военной помощи Украине.

На предстоящем саммите НАТО лидеры стран-союзников могут использовать успешные удары США по иранским ядерным объектам как рычаг давления на президента Дональда Трампа с целью увеличения военной помощи Украине.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников, европейские лидеры заранее согласовали стратегию «дипломатии лести», чтобы удержать Вашингтон в рамках трансатлантической солидарности.

По данным агентства, инициатором подхода выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который призвал союзников сочетать похвалы в адрес Трампа с конкретными шагами — увеличением оборонных бюджетов.

Особое внимание на саммите планируется уделить личным переговорам с американским президентом, где европейские лидеры намерены апеллировать к его «иранскому успеху» как доказательству эффективности силовой поддержки союзников.

Ранее сообщалось, что Стармер, Макрон и Мерц договорились о шагах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

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