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Уиткофф заявил, что США сумеют достичь соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США сумеют достичь всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Источник: Reuters

«Я думаю, что сейчас пришло время нам сесть с иранцами и прийти к всеобъемлющему мирному соглашению. Я очень уверен в том, что мы этого достигнем», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

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