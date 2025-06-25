Британия призвала готовиться к потенциальной войне на своей территории

Британии необходимо «активно готовиться» к потенциальному военному столкновению на собственной территории, сказано в её национальной стратегии безопасности.
«Впервые за много лет мы должны активно готовиться к тому, что Великобритания может оказаться под прямой угрозой, а ее территория может стать полем для военных действий», — говорится в документе.
В тексте отмечается, что ряд противников Соединённого Королевства якобы работает над тем, чтобы спровоцировать серьезные сбои в энергосетях и цепочках поставок страны с целью сломить волю к сопротивлению в будущем. Авторы национальной стратегии безопасности также отмечают, что Россия и Иран якобы входят в число потенциальных угроз Британии.
Так, в документе утверждается, что Тегеран будто бы наращивает «враждебную активность» на британской территории для преследования своих критиков.
Национальную стратегию безопасности Британии опубликовали 24 июня. В начале месяца власти королевства обнародовали стратегический обзор оборонной сферы, в котором преимущественное внимание уделялось оснащению британских войск.
Напомним, 2 июня премьер-министр государства Кир Стармер заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в «состояние готовности к войне». После этого российский сенатор Алексей Пушков написал, что британские власти ведут подготовку к продолжительному «ледяному» конфликту с Россией.